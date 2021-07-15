Знаменитая украинская певица и экс-солистка ВИА Гры Надя Мейхер рассказала о неожиданной роли, которую ей предложили

Именитая артистка за свою карьеру уже неоднократно появлялась в кино, а недавно 39-летняя экс-ВИА Гра попробовала себя еще и в качестве оперной певицы, сыграв в постановке «Кармен» режиссера Андря Маслакова. Тогда Мейхер призналась, что ее всегда привлекало классическое искусство.

А в своей новой публикации в Инстаграм певица решила рассказать фанатам о том, какие предложение получала за свою карьеру. Об этом пишет Politeka.net.

«Мне предлагали играть разные роли... Роль психолога, просто РАЯ с очень сложной судьбой («Ничто не случается дважды»), прилежная но с характером Галя, монашка Евлампия, Карьеристка Анжела ... А недавно предложили сыграть цыганку заключённую. А Вам в какой киношной роли хотелось бы меня увидеть?», - поинтересовалась у фанатов звезда.

Этот пост она сопроводила своим селфи, на котором показала лицо и часть декольте вблизи.

Ответы поклонников не заставили себя ждать.

«В роли какой-нибудь прекрасной женщины с трудной судьбой, итальянки», «В роли королевы или военного», «Цыганка - классно бы вышло. Огненно!», «Вам за роль Раисы в "Ничто не случается дважды" можно Оскар дать!», «Вы очень характерная и разноплановая актриса. Это прекрасно, что Вы играете в кино, ведь есть большой талант перевоплощения! Желаю Вам больших успехов в кино и лучших героинь в Вашем исполнении!», - пишут люди.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер, сменив шоу-биз на оперу, поделилась печальными фото.

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер обтянула фигуру нежной тканью, поразив глубоким декольте.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер в белой маечке впечатлила размером декольте.