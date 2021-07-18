Украинская певица Надя Мейхер показала новый образ, порадовав фанатов

Как пишет Politeka.net, Надя является украинской певицей, которая стала солисткой ВИА Гра еще в двухтысячном году. Девушка в 2011 ушла из группы, после чего занялась сольным творчеством. Красотка также выпускает одежду собственного дизайна, чаще всего в ней появляясь на фото. Красотка также ведет активно социальные сети, где делится самым интересным с преданными фанатами.

На новом фото, которое Надя опубликовала в сторис Инстаграм, красотка была в в платье с кружевным декольте. Девушка смотрела в камеру, снимая себя на телефон. Волосы Мейхер пришлось заправить, чтобы не мешали.

"Любить", - лаконично Надя подписала фотографию в социальной сети.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией. Все из-за того, что Надя оставила снимки в в сторис, где нет подобного функционала для взаимодействия.

Напомним, бывшая "ВИА Гра" Надежда Мейхер поразила новой внешностью: как красотка изменилась за 20 лет

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер подразнила пышными формами в платье с глубоким декольте

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер в прозрачном платье показала чувственный танец с красавчиком



