Известная певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер удивила новым фото

Как передает Politeka.net, Надежда Мейхер является популярной певицей. Она прославилась как одна из самых ярких участниц за историю группы "ВИА Гра". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Надежда опубликовала фотографию. Она показала себя, лежа в машине, в черной майке с глубоким декольте. Также стоит заметить, что девушка полностью без макияжа и поражает своей натуральной красотой.

"На низком старте", интригующе заявила певица. В хештегах Надежда указала, что отправилась в путешествие на машине.

Поклонники, восхищенные фигурой Надежды, оставили ей массу комплиментов под фотографией: "Красивая женщина, словно огонь", "Это будет что-то невероятное", Очень хорошо выглядите!, "Надя - Богиня", "Правильный ракурс".

Также фанаты певицы сравнили её с известной американской актрисой Сарой Шахи: "Наша Сара Шахи (из сериала секс/жизнь ) Весь сериал смотрела и Вас вспоминала . Вы так похожи. Красотка!"

Politeka передает, уставшая экс-"ВИА Гра" Мейхер сделала откровенное признание: "Почти два года…"





