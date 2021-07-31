Зіркова мама Надія Мейхер гарненько відпочила зі своїми дочками

Як повідомляє Politeka.net, в 2012 році Надія народила своєму чоловіку Михайлу першу дочку Анну, а в 2015-му народилася Марія. Співачка також має сина від першого шлюбу - Ігоря Мейхера, якому вже 18 років.

Разом зі своїми маленькими дочками вона вирушила в гори, а саме Доломітові Альпи в Італії. Знімками з відпочинку вона поділилася в Instagram.

Надія розповіла, що ці гори з стрімкими стінами скель, що підносять шпилі виліплені вітром і дощами. Лише 250 мільйонів років тому ці гори представляли собою відкладення черепашок, коралів і водоростей.

"Хоча б одного разу варто побачити цей витвір мистецтва матінки природи", - написала Мейхер під публікацією знімків.

Мама з доньками вирушила в гори за ягодами, вони просто гуляли і милувалися навколишніми пейзажами могутніх гір. Також вони побували на екскурсії в горах і пройшли по одному з туристичних маршрутів.

Фолловери артистки засипали сім'ю зворушливими коментарями: "Це просто не передати словами", "Красуня, мій ідеал жіночої краси", "Вкусняшка моя!", "Дівчата, ну ви молодці", "Казково", "Краса в їх генах, вони швидко ростуть".

Варто відзначити, що знімки дочок стали першими за довгий час. Востаннє Анна і Марія показувалися на публіці в одинадцятому ефірі проекту "Танці з зірками". Тоді на паркет учасники виходили зі своїми рідними.

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