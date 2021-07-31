Звездная мама Надежда Мейхер хорошенько отдохнула со своими дочерьми
Как сообщает Politeka.net, в 2012 году Надежда родила своему мужу Михаилу первую дочь Анну, а в 2015-м родилась Мария. Певица также имеет сына от первого брака - Игоря Мейхера, которому уже 18 лет.
Вместе со своими маленькими дочерьми она отправилась в горы, а именно Доломитовые Альпы в Италии. Снимками из отдыха она поделилась в Instagram.
Надежда рассказала, что эти горы с отвесными стенами скал, возвышающие шпили вылепленные ветром и дождями. Лишь 250 миллионов лет назад эти горы представляли собой поднявшиеся из моря отложения ракушек, кораллов и водорослей.
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"Хотя бы однажды стоит увидеть это произведение искусства матушки природы", - написала Мейхер под публикацией снимков.
Мама с дочками отправилась в горы за ягодами, они просто гуляли и любовались окружающими пейзажами могучих гор. Также они побывали на экскурсии в горах и пройшли по одному из туристических маршрутов.
Фолловеры артистки засыпали семью умилительными комментариями: "Это просто не передать словами", "Красавица, мой идеал женской красоты", "Вкусняшка моя!", "Девчонки, ну вы молодцы", "Сказочно", "Красота в их генах, они быстро растут".
Стоит отметить, что снимки дочерей стали первыми за долгое время. В последний раз Анна и Мария показывались на публике в одиннадцатом эфире проекту "Танці з зірками". Тогда на паркет участники выходили со своими родными.
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