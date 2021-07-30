Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе в нових образах
Як пише Politeka.net, Надя Мейхер є популярною співачкою, яка почала свою кар'єру ще в 2000-х роках, з'явившись у першому складі ВІА Гри. Красуня тільки в 2011 пішла з групи через вагітність, а після цього зайнялася сольною творчістю. Ще Мехйер себе пробує в якості дизайнера і створює одяг. Красуня також веде Instagram, де ділиться цікавими фото.
На фото Надя позувала в цілісному костюмі, позуючи біля дзеркала. Красуня зняла джинсову кофту, яку тримала в руках. На другому знімку дівчина вже сиділа на коні, насолоджуючись прогулянкою. Для безпеки Мейхер одягла спеціальний головний убір. На останньому кадрі Надя позірова в легкій сукні на тоненьких бретельках. Красуня легко посміхнулася, знімаючи себе на телефон.
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