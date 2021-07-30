Известная украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя в новых образах

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер является популярной певицей, которая начала свою карьеру еще в 2000-х годах, появившись в первом составе ВИА Гры. Красотка только в 2011 ушла из группы из-за беременности, а после этого занялась сольным творчеством. Еще Мехйер себя пробует в качестве дизайнера и создает одежду. Красотка также ведет Инстаграм, где делится интересными фото.

На фото Надя позировала в цельном костюме, позируя у зеркала. Красотка сняла джинсовую кофту, которую держала в руках. На втором снимке девушка уже сидела на лошади, наслаждаясь прогулкой. Для безопасности Мейхер надела специальный головной убор. На последнем кадре Надя позирова в легком платье на тоненьких бретельках. Красотка легко улыбнулась, снимая себя на телефон.

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