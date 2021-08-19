Надежда Мейхер показала соблазнительный образ, порадовав фанатов
Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер состоявшаяся украинская артистка. Красотка с 2000-го по 2011-й год была в группе ВИА-Гра, пока не забеременела. Теперь талантливая исполнительница занимается оперным пением, появляется на украинском ТВ, а также выпускает собственную брендовую одежду. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом видео, которое Мейхер показала в Инстаграм, красотка была в платье с узорами. Девушка сидела со спущенной бретелькой у картины, на которой изображен мужчина с цветами за спиной. После этого Надя встала, поправила платье, чтобы скрыть пышный бюст.
"My love....
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Mon amour...
Meine Liebe...", - написала Надя "Моя любовь" на трех языках.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Расслабленная и шикарная"", "Только заметил, какие у вас красивые губы", "Такая соблазнительная", "Пик женской красотыы. После 40 женская красота раскрывается наиболее полно".
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