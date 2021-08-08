Известная певица Надежда Мейхер поделилась пикантным селфи
Как передает Politeka.net, новый снимок певица опубликовала на своей страничке в Instagram.
Надежда Мейхер является экс-участницей группы "ВИА-Гра", к тому же она была в группе более 10 лет. Она покинула коллектив в 2011 году из-за беременности.
После этого артистка занялась сольной карьерой. Сейчас она активно радует фанатов новыми публикациями в соцсетях.
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Хоть артиста и меньше появляется на сцене и телеэкране, но свою форму поддерживает.
Очередной снимок звезды выдался довольно пикантным. На селфи Надежда позировала нижнем белье.
Стоит отметить, что Надежда воспитывает сына Игоря от первого брака и дочерей от теперешнего мужа, российского бизнесмена Михаила Уржумцева — 9-летнюю Анну и 6-летнюю Марию.
Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер не смогла вместить пышные формы в узком бюстгальтере.
Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер засветила лишнее, приспустив платье на бретельках.
Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер впервые за долгое время показала дочерей, которых скрывает от публики.