Известная певица Надежда Мейхер поделилась пикантным селфи

Как передает Politeka.net, новый снимок певица опубликовала на своей страничке в Instagram.

Надежда Мейхер является экс-участницей группы "ВИА-Гра", к тому же она была в группе более 10 лет. Она покинула коллектив в 2011 году из-за беременности.

После этого артистка занялась сольной карьерой. Сейчас она активно радует фанатов новыми публикациями в соцсетях.

Хоть артиста и меньше появляется на сцене и телеэкране, но свою форму поддерживает.



Очередной снимок звезды выдался довольно пикантным. На селфи Надежда позировала нижнем белье.

Стоит отметить, что Надежда воспитывает сына Игоря от первого брака и дочерей от теперешнего мужа, российского бизнесмена Михаила Уржумцева — 9-летнюю Анну и 6-летнюю Марию.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер не смогла вместить пышные формы в узком бюстгальтере.

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер засветила лишнее, приспустив платье на бретельках.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер впервые за долгое время показала дочерей, которых скрывает от публики.