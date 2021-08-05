Певица Надя Мейхер показала свою фигуру без стеснения

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала популярной певицей, начав свою карьеру в первом составе ВИА Гры. Девушка выступала в группе с 2000 по 2011 год, после чего ушла из группы, так как забеременнела. Сейчас звезда продолжает заниматься пением, а также основала собственный бренд одежды. Не забывает красотка и об Инстаграм, где делится с фанатами часто провокационными фото.

Этот раз не стал исключением, ведь Надя опубликовала новый снимок в сторис Инстаграм. На нем девушка была в трусиках на веревочках и бюстгальтере. Красотка позировала перед зеркалом, демонстрируя свои роскошные формы не стесняясь, сделав селфи. Пышный бюст прямо выпирал из нижнего белья, но Мейхер это не заботило.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фотографией, ведь в сторис Инстаграм отсутствуют подобные инструменты.

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