Известная украинская певица Надежда Мейхер показала свою младшую дочку
Надежда Мейхер счастливая мама троих детей: певица воспитывает двух дочек – 6-летнюю Анну и Марию, а также сына от первого брака – 16-летнего Игоря, которому уже 18 лет. При этом артистка не любит показывать своих детей в Сети. Подобные кадры можно считать довольно редкими.
Как пишет Politeka.net, на новом фото в Инстаграм Мейхер показала свою дочку, которая пыталась разжечь огонь, используя камни.
«Под впечатлениями от просмотра мулльтика «Семейка крудс». Моя Марийка решила проверить, возможно ли таким способом добыть огонь», - объяснила певица.
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Напомним, Надежда Мейхер тайно вышла замуж за российского бизнесмена Михаила Уржумцева, генерального директора «Мелон Фэшн Групп» (владелец модных брендов Zarina и Love Republic) в 2014 году и взяла его фамилию.
До этого, в 2012 году Надежда родила Михаилу первую дочь Анну, а в октябре 2015 года Надежда стала мамой в третий раз, подарив жизнь дочке Марии.
Отметим, Мейхер вместе своими дочками выступила в шоу "Танці з зірками". Єто біл первій раз, когда она представила публике своих девочек.
Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер выгуляла необычное платье с декольте в Италии.
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