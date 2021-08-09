Надя Мейхер отправилась в Италию, показав модный наряд

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер является не только певицей, выступавшей в ВИА Гре, но и дизайнером собственного бренда одежды. Красотка решила показать новый стильный наряд, а также рассказать о предпочтениях.

"В Каждое моё летнее путешествие берется много одежды из льна. Даже если вещи в темных тонах , проблем с ощущением что жарко— нет...

И поэтому я всегда для своего бренда в той же Италии закупаю много льна. Поскольку и мои клиенты(и девушки , и мужчины) Его обожают. И для свободы ощущений я придумала свободный крой в виде кимоно , но и талия тоже подчеркнута.

Любите ли вы изделия из льна?", - написала Надя.

На кадрах красотка была в свободном платье с декольте. Красотка опубликовала несколько фото, демонстрируя себя на разных ракурсах.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Да, очень", "Улыбка на миллион", "Педали зачетные", "О да, необычное платье", "Как вы прекрасны".

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер засветила лишнее, приспустив платье на бретельках

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер в платье на тоненьких бретельках показала декольте с пикантного ракурса

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер, сменив шоу-биз на оперу, поделилась печальными фото



