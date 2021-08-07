Известная певица Надежда Мейхер поделилась новой фотографией

Как передает Politeka.net, Надежда Мейхер является экс-участницей группы "ВИА-Гра", к тому же она была в группе более 10 лет. Она покинула группу только в 2011 году, когда узнала о своей беременности. После этого Надежда занялась сольной карьерой. Сейчас девушка активно ведет социальные сети и радует фанатов новыми публикациями.

На этот раз певица поделилась новой фотографией с отдыха. Надежда известная своей идеальной фигурой. На снимке исполнительница сидит на пляже в бикини оливкового цвета. Купальник отлично подчеркивает глубокое декольте девушки.

"Солнечный день", подписала снимок певица.

Поклонники Надежды засыпали её приятными комплиментами под публикацией: "Надежда! Какая Вы всё-таки красивая! Богиня красоты!", "Надежда! Ну это уже совсем другое дело!", "Вы прекрасны!", "Любимая Виагра", "Девушка огонь!", "Надя, ты прекрасна!", "Самая красивая, женственная Виагрянка", "Беллучи отдыхает", "Красотка, как всегда!".

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