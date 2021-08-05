Известная украинская певица Надежда Мейхер показала мечтательный образ, вдохновленный популярным фильмом

Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. В нем бывшая солистка ВИА Гры решила процитировать один из культовых фильмов современности – «Достучаться до небес». Мейхер поделилась известной цитатой со словами: «На небесах только и говорят, что о море». Судя по всему, сам фильм и эти слова произвели на актрису сильное впечатление.

Мейхер сопроводила этот пост новыми фото, на которых позировала в мечтательном и очень женственном образе. Певица сидела в лучах заката в платье с соблазнительной линией декольте. Бело-синие разводы на ткани делали наряд очень элегантным. Также, судя по снимку, на лице певицы было минимум макияжа.

Поклонники не смогли пройти мимо поста звезды.

«Богиня», «Красивая леди», «Вы хорошо выглядите», «Королева красотка», «Красотка», «Сколько страсти», «Хороша мать», «Шикарная», «Я не знаю русского, но ее декольте – легенда в Греции», - пишут люди в комментариях.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер не смогла вместить пышные формы в узком бюстгальтере.

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер засветила лишнее, приспустив платье на бретельках.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер впервые за долгое время показала дочерей, которых скрывает от публики.