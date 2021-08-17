Надежда Мейхер устроила смелую фотосессию, показав результат

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала популярной певицей, войдя в первый состав группы ВИА Гра. Девушка ушла из коллектива только в 2011 году из-за беременности. Сейчас красотка продолжает заниматься творчеством, пробуя оперное пение. Надя даже участвовала в шоу "Маска", где выступила в образе Луны, завоевав сердца публики.

Сейчас Надя занимается дизайном собственной одежды, а также ведет Инстаграм, где делится самым интересным. Красотка поделилась в социальной сети сторисами, где позировала в блузе и джинсах. Девушка опубликовала несколько фотографий, позволив оценить фигуру. На последнем кадре Надя задрала блузу, показав пресс.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, так как в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.

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