Экс-"ВИА Гра" Надя Мейхер заговорила о постоянных перездах
Как передает Politeka.net, Надя Мейхер является известной украинской артисткой. Девушка прославилась благодаря своему участию в популярной группе "ВИА Гра". Она являлась одной из самых популярных участниц, но в 2011-ом году ей пришлось покинуть коллектив из-за беременности. После артистка попробовала себя на телевидении и начала сольную карьеру. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Надежда показала новые фото на своей странице в Инстаграм. На снимке девушка вблизи показывает свои формы в обтягивающей майке. Также она в руках держит стакан кофе. В этой публикации Надя решила поделиться своими размышлениями по поводу постоянных переездов.
"Coffee break!!!👈Обожаю переодически переезды. Это всегда возможность перезагрузки и чистки от не нужных вещей, которые в множестве не замечаешь...
Гастроли и переезды занимают половину моей жизни. И поскольку это безысходный формат жизни, поскольку работу свою люблю однажды я начала искать возможность получать удовольствие от сборки вещей. И однажды я ощутила , как в момент сбора происходит зарождение чего-то нового, зачатие 😂...
Так что этот нюанс стал одним из моих фетишей... 😉
К каким переездам готовы вы , временные или ПМЖ?", спросила у поклонников артистка.
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