Украинская певица Надя Мейхер, звезда группы "ВИА Гра", показала себя, удивив фото

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер попала еще в первый состав группы ВИА Гра и там пела до 2011 года. Красотка после этого ушла из коллектива из-за беременности. Сейчас Надя увлекается оперным пением, снимается в качестве актрисы, а также развивает собственный бренд одежды. Не забывает Мейхер и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото красотка позировала в фуражке, стоя у зеркала. Девушка улыбалась, хвастаясь роскошным образом.

"Раздвоение личности", - написала Надя под фотографией.

На второй фотографии Надя показалась в гольфах и платье с вырезам на бедре. Красотка залезла на стремянку и задрала ножку, впечатляя стильным образом для известного глянца.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

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