Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева осталась в восторге от необычного номера на курорте

Так, 39-летняя певица, которая в настоящее время много разъезжает по городам и странам, сопрягая работу с отдыхом, опубликовала новые "сториз" в Инстаграм, на которых показала, как и где жила в Турции, передает Politeka.net.

"Неделю назад была в Турции с концертом. Очень понравился формат номера Twin Villa. В отдельно стоящем здании 4 двухэтажных номера (2 спальни), небольшая терраса и бассейн. Поэтому, как и обещала - делюсь🤍", - сообщила Брежнева.

На кадрах Вера засветила уютный номер в светлых тонах с деревянными панелями и зеркалами, с небольшой гостиной и милой спальней, открытым бассйном и зеленым двориком.

После Турции певицы выкроила немного времени, чтобы съездить к себе на родину, в Украину. Однако планам артистки помешало ее собственное здоровье.

"Прилетела три дня назад в Киев. Сделать все дела, встретиться с друзьями, погулять по городу. Прилетела и сразу приболела. Все три дня и проболела. Дел сделала только половину... с друзьями толком не встретилась, к маме заскочила на 5 мин. Снова улетела на работу. Артистка года😂", - жаловалась Брежнева в "сториз".

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