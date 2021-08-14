Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева вызвалась учить поклонников, как удачно выбирать наряды

39-летняя певица у себя микроблоге в Инстаграм поделилась фотодоказательствами, что у нее есть вкус, стиль, и она знает, как быть женственной и непревзойденной, передает Politeka.net.

Вера позировала в черном облегающем платье с открытой спиной, собрав волосы в аккуратный пучок и дополнив лук маленькой сумочкой и золотыми украшениями.

В подписи Брежнева заговорила о том, как "строился" ее стиль, и что он представляет сейчас.

"Я очень изменилась за последние годы, изменилось внутреннее состояние, изменился мой стиль. В сторону минимализма, удобства, простых форм с интересными решениями. Я стала лучше чувствовать и понимать себя. На первом месте по-прежнему остаётся комфорт и осознанность. Лучше меньше, но лучше. Приобретаю только те вещи, которые на мне сидят идеально - не жмут, не давят, не перекручиваются", - разоткровенничалась звезда.

Также она добавила, что предпочитает моно-цвета, редко когда на ней увидишь сочетание более двух цветов.

"Я блондинка с формами, поэтому таким минимализмом соблюдаю баланс. Но чувствую себя женственной и сексуальной, поэтому в некоторых вещах мне нравятся такие изюминки, как, например, открытая спина 🖤", - поделилась она.

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