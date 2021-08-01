Известная певица Вера Брежнева показала видео со своего путешествия с мужем Константином Меладзе
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Вера Брежнева, которая начинала свою карьеру в группе "ВИА Гра", а сейчас строит свою сольную карьеру в России, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым видео с отдыха с мужем Константином Меладзе. Похоже после всех скандалов и обвинений продюсера в домогательствах, в их семье с Верой царит настоящая идиллия.
На кадрах Брежнева показала, что они с мужем отправились в путешествие в Венецию, а ролик она снимала во время романтической прогулки на гондоле. На видео счастливые Вера и Константин сидят рядышком и мило улыбаются в камеру. Певица выбрала для прогулки стильный черный наряд, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице солнцезащитные очки.
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Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая их с Меладзе комплиментами: "Красивые и счастливые", "Любуюсь вами и умиляюсь", "Какая же вы классная пара. Люблю вас всей душой", "Вот это и спокойная жизнь называется", "Какая вы красивая пара", "Мои любимые", "Счастливые и красивые", "Какие вы прекрасные".
Напомним, Брежнева в миниатюрном боди устроила шальную съемку в постели: "А вот это уже интересно".
Как сообщала Politeka, Вера Брежнева в белье показала, как прячет округлившийся животик: "Повезло же Косте с женой".
Также Politeka писала, что Вера Брежнева поразила кадрами на отдыхе без Меладзе: "Как будто она одинокая женщина".