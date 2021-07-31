Известная певица и артистка Вера Брежнева поделилась лучшими кадрами со съемок своего нового клипа

Исполнительница не так часто показывает новые кадры со съемок, однако перед выпуском нового клипа Вера решила завалить фанатов в Инстаграм поводами для обсуждений. В этот раз на своей странице звезда опубликовала короткий превью-ролик.

Видео было сделано для большей интриги перед выпуском клипа, о котором сама Брежнева напоминает чуть ли не каждый день. На показанных кадрах звезда позировала в двух образах, однако из-за ракурса образ в блестящем наряде рассмотреть фанатам не представилось возможности.

Постельный же вид Веры на белой кровати подчеркнул ее точеную фигуру и подтянутую форму в целом. В специальном бельевом комплекте звезда позировала боком, не смотря в объектив.

«2.08 - премьера 💓 Осталось 2 дня. Уже в понедельник расскажу вам историю. Возможно, вы узнаете в ней…» - написала Вера.

«Был же клип🤔 будет два клипа ?😀👍❤; Огонь 🔥 это шедевр 😍; Моя самая любимая 😍 на сегодня🔥; Жду это будет бомба 💣; Вот это огонь🔥; Отличный будет понедельник; Обожаю вас вы мой кумир😍; А вот это уже интересно 🔥😍; Как розовый горячий огонь; Узнаем чья же это рука?)))» - отвечают в сети поклонники.

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