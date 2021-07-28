Известная певица Вера Брежнева, которая строит успешную карьеру в России, похвасталась идеальной фигурой в телесном нижнем белье

Как сообщает Politeka.net, 39-летняя певица предстала перед камерой в красивых обтягивающих велосипедках и миниатюрном топе. Эффектная блондинка решила устроить домашние танцы, показав свою впечатляющую фигурку.

Она покрутила бедрами, после чего показала, как умеет втягивать живот. Сначала артистка надула живот, сильно выпятив его, после чего снова втянула.

«Сверхспособности. Я вот что умею, а вы что?», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных комплиментов и отзывов о ее фигурке.

«Повезло же Косте с женой», «Такая ты малышка», «Дерзко», «А что уже в нижнем белье позировать, это круто?», «Даже дождь в Мск не спасет от пожара, который творит Брежнева», «Завораживает», «Умопомрачительные способности», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Брежнева в коротких шортах показала, как зажигает в Турции: "Вся одежда мокрая…".

Как сообщала Politeka, Вера Брежнева удивила кадрами в отпуске без Меладзе: "Как будто одинокая женщина".

Также Politeka писала, что Вере Брежневой стало плохо прямо во время съемок в Украине, что известно: "Был такой эпизод...".