Артистка Віра Брежнєва показала відео з відпочинку в Тбілісі

Як повідомляє Politeka.net, Віра Брежнєва є популярною сольною артисткою, після того як брала участь у групі "ВІА Гра". Там дівчина познайомилася з продюсером групи Костянтином Меладзе, з яким в 2015 році вступила в шлюб. Нагадаємо, Їхні стосунки почалися ще в 2005 році, поки Віра була в колективі.

Співачка активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами моментами зі свого життя. Цього разу Віра поділилася новим відео. На кадрах дівчина сидить в ресторанні на даху, з якого відкривається панорамний вид в Тбілісі, Грузія. Туди вона вирушила без свого чоловіка - Костянтина.

"Насолоджуюся Тбілісі. За порадою подруги прийшли в #ketodakote і це було тааааааак смачно і так атмосферно)", підписала відео співачка.

У коментарях фанати помітили, що Віра останнім часом одна, на що дівчина дала відповідь і заінтригувала своїм супутником.

Також шанувальники виконавиці підтримали її і захопилися видами Грузії: "Цей ресторан в Тбіліському районі під назвою Віра, так що Віра на вірі", "Грузія - мрія. Особливо, коли ще не поснідала", "Прекрасне місто. Повертаючись туди завжди смачно і атмосферно".

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