Відома співачка Віра Брежнєва розповіла, як знепритомніла на зйомках

Віра Брежнєва є популярною артисткою українського походження. Вона прославилася своєю участю в групі "Віа ГРА", де виступала до 2007 року, після чого почала сольну кар'єру. Про це повідомляє Politeka.net.

Як передає "Світське життя", Віра Брежнєвій стало погано під час зйомок нового кліпу, який знімає Алан Бадоєв. Вони знімали сцену з каруселлю, і виявилося, що у дівчини проблеми з вестибулярним апаратом.

"Я не можу кататися на каруселі, тобто мій вестибулярний апарат не дозволяє мені комфортно себе почувати під час того як карусель паморочиться. Був такий епізод, який нам потрібно було знімати сидячи на каруселі і вона крутилася з дуже великою швидкістю і мені було дуже погано прям в кадрі". У мене потім так паморочилася голова, що я пару годин ще відходила", відверто поділилася виконавиця.

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