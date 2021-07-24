Відома співачка Віра Брежнєва розповіла шанувальникам про свої враження від спекотної Туреччини
Як пише Politeka.net, українська співачка з Кам’янського Віра Брежнєва, яка зараз живе та працює в Росії, активно веде свою сторінку в Instagram.
Так, ексучасниця популярного гурту "Віа Гра" розповіла про свої враження від літньої Туреччини. Співачка опублікувала пост, у якому написала, що зараз там неймовірно жарко, особливо під час концерту.
Лобода після приїзду до Києва з'явилася в штанях-шароварах, спантеличивши фанатів: "Мій улюблений колір"
Дорофєєва в прозорому міні вийшла на вулицю, Нікітюк і Дантес не стали мовчати: "Боже, яке..."
НП на Миколаєвщині: танк випадково обстріляв село, відео з місця
Раптово не стало українського лікаря, колеги в жалобі: "Такий молодий..."
У вантажівки відмовили гальма, ціла сім'я розпрощалася з життям: кадри масштабної ДТП в Криму
"Цього літа в Туреччині дуже спекотно, хоча, може, я просто відвикла за 2 роки🤪, але найспекотніше на сцені, навіть увечері, коли світять софіти, а ти постійно рухаєшся) (весь одяг після концерту мокрий і волосся теж)", - розповідає зірка.
На фото зірка позує у в'язаному топі на голе тіло та коротких шортах. Шанувальники Брежнєвої поставили понад 16 тисяч лайків та написали безліч коментарів.
"Красотка🔥🔥🔥❤️", "Чарівна дівчинка 🌠", "Шикарні ноги! Віра красотка) Хорошого відпочинку вам в Туреччині ☺🙏😉😘😘", "Солодка дівчина ❤️❤️", - пишуть фани.
Раніше Politeka писала, що Брежнєва дала модний урок, вдягнувши стильну блузу: "Еталон жіночності і краси".
Нагадаємо, що Віра Брежнєва у відвертому вбранні показала себе у всій красі: "Прямо наша Шакіра".
А ще Politeka повідомляла, що Брежнєва здивувала підлітковим видом, незважаючи на шлюб з немолодим Меладзе: "Така дівчинка-дівчинка".