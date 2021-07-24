Відома співачка Віра Брежнєва розповіла шанувальникам про свої враження від спекотної Туреччини

Як пише Politeka.net, українська співачка з Кам’янського Віра Брежнєва, яка зараз живе та працює в Росії, активно веде свою сторінку в Instagram.

Так, ексучасниця популярного гурту "Віа Гра" розповіла про свої враження від літньої Туреччини. Співачка опублікувала пост, у якому написала, що зараз там неймовірно жарко, особливо під час концерту.

"Цього літа в Туреччині дуже спекотно, хоча, може, я просто відвикла за 2 роки🤪, але найспекотніше на сцені, навіть увечері, коли світять софіти, а ти постійно рухаєшся) (весь одяг після концерту мокрий і волосся теж)", - розповідає зірка.

На фото зірка позує у в'язаному топі на голе тіло та коротких шортах. Шанувальники Брежнєвої поставили понад 16 тисяч лайків та написали безліч коментарів.

"Красотка🔥🔥🔥❤️", "Чарівна дівчинка 🌠", "Шикарні ноги! Віра красотка) Хорошого відпочинку вам в Туреччині ☺🙏😉😘😘", "Солодка дівчина ❤️❤️", - пишуть фани.

Раніше Politeka писала, що Брежнєва дала модний урок, вдягнувши стильну блузу: "Еталон жіночності і краси".

Нагадаємо, що Віра Брежнєва у відвертому вбранні показала себе у всій красі: "Прямо наша Шакіра".

А ще Politeka повідомляла, що Брежнєва здивувала підлітковим видом, незважаючи на шлюб з немолодим Меладзе: "Така дівчинка-дівчинка".