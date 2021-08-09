Экс-ВИА Гра и артистка Вера Брежнева поделилась новым фото в социальных сетях

Как передает Politeka.net, Вера Брежнева является популярной певицей. Прославилась она благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где пела около 7 лет. В то время она познакомилась со своим мужем - продюсером Константином Меладзе. С 2007 года Вера успешно ведет сольную карьеру. Артистка активно ведет социальные сети и делится моментами из жизни с поклонниками.

На этот раз Вера опубликовала новое фото. На снимке девушка в черном купальнике и белой рубашке возле бассейна со своей подругой Анной Хмелевой.

"В субботу в аэропорту Рима арестовали главу мафиозной Неапольской группировки Camorra. И эта 70-летняя женщина с прозвищем «Малышка». Почитала информацию о ней. И ещё раз поняла…какие мы все женщины разные…Даже на этом фото с подругой Анной Хмелевой"

Поклонники засыпали девушек комплиментами и отметили идеальную фигуру Веры: "Какие вы красивые!", "Красивая Вера и дочка", "Какие натруженные ножки, восхищаюсь!"

Ранее сообщалось, располневшая Брежнева "на расслабоне" прогулялась в микро-топе: "Ну как же хороша!"

Также, экс-"любовница" Меладзе из ВИА Гры решилась сделать важное признание: "Счастлива с тобой..."

Politeka рассказывала, Вере Брежневой стало плохо прямо во время съемок в Киеве, появились подробности: "Был такой эпизод..."