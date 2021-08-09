Экс-ВИА Гра и артистка Вера Брежнева поделилась новым фото в социальных сетях
Как передает Politeka.net, Вера Брежнева является популярной певицей. Прославилась она благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где пела около 7 лет. В то время она познакомилась со своим мужем - продюсером Константином Меладзе. С 2007 года Вера успешно ведет сольную карьеру. Артистка активно ведет социальные сети и делится моментами из жизни с поклонниками.
На этот раз Вера опубликовала новое фото. На снимке девушка в черном купальнике и белой рубашке возле бассейна со своей подругой Анной Хмелевой.
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