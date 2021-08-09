Известная певица Эрика Герцег, бывшая солистка группы ВИА Гра, которой приписывали роман с Константином Меладзе, решилась показать своего возлюбленного

Экс-солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег решила показать в социальной сети своего тайного возлюбленного, которого старалась скрывать от внимательной аудитории. Так, девушка впервые опубликовала в социальных сетях романтическое видео со своим избранником Михаилом, которого называет мужем.

Как оказалось, девушка с молодым человеком посетила свадьбу близких друзей, где и было записано счастливое видео для нее и Михаила. На кадрах блондинка и ее возлюбленный слились в объятиях в медленном танце, наслаждаясь временем друг с другом.

«Спасибо Всевышнему, что четыре года назад встретила тебя. Я счастлива с тобой бесконечно, спасибо тебе большое, что ты у меня есть, любовь моя», — написала певица под роликом и скрыла возможность комментирования, чтобы избежать лишнего внимания к казахскому бизнесмену по имени Михаил.

Пара все еще предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому данный ролик — один из немногих, приоткрывающих завесу их отношений.

Стоит отметить, что певице Эрике Герцег долгое время приписывали роман с Константином Меладзе с осени 2019 года. Однако артистка отрицала все слухи, более того, ей было больно читать подобное о себе и подмечала, что для нее Константин был лишь мудрым наставником.

Позже стало известно, что Эрика Герцег занялась сольной карьерой, а Константин Меладзе обновил состав "ВИА Гры", из-за чего пользователи сети распространили слухи о том, как уход девушки связан с ревностью жены Меладзе - Веры Брежневой.

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