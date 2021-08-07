Экс-ВИА Гра Вера Брежнева показала, как отдыхает в Греции
Так, 39-летняя певица опубликовала новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Вера поделилась с публикой хорошим настроением, покуражившись перед камерой в черном микро-топе и узкой белой юбке.
Так, блондинка спустилась по лестнице, продефилировав по площади и остановившись у стены здания. Брежнева вела себя непринужденно, а заметив, что ее снимают, мило улыбнулась.
"Субботнее настроение 🤍", - подписала она кадры.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Не обошлось без обсуждения ее фигуры. Ранее Вера признавалась, что поправилась в июне - мол, "позволяла себе все и в итоге +2 кг". Тогда она рассекретила свой вес и рост - 56,7 кг и 170 см.
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"Живот в себя, попу назад))))", - прокомментировал один из ее подписчиков, намекнув, что певица "прячет" недостатки.
Брежнева ответила: "Зачем? Если я на расслабоне 😎"
Другие тоже присоединились к обсуждению:
"Вы умничка... так же хочу выглядеть всегда👍😘... Счастья вам 😍🌹"
"Какая вы роскошная 🍓😻💋"
"Красотка 😍. Такая милая улыбка, естественная, не для селебрити"
"Какая фигура👏"
"Ну как же хороша!🔥"
"Вы забыли блузу"
Напомним, что Брежнева в дерзком мини засветилась в компании бородатого красавца: «Он же у Лободы тоже…»
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