Экс-ВИА Гра Вера Брежнева показала, как отдыхает в Греции

Так, 39-летняя певица опубликовала новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Вера поделилась с публикой хорошим настроением, покуражившись перед камерой в черном микро-топе и узкой белой юбке.

Так, блондинка спустилась по лестнице, продефилировав по площади и остановившись у стены здания. Брежнева вела себя непринужденно, а заметив, что ее снимают, мило улыбнулась.

"Субботнее настроение 🤍", - подписала она кадры.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Не обошлось без обсуждения ее фигуры. Ранее Вера признавалась, что поправилась в июне - мол, "позволяла себе все и в итоге +2 кг". Тогда она рассекретила свой вес и рост - 56,7 кг и 170 см.

"Живот в себя, попу назад))))", - прокомментировал один из ее подписчиков, намекнув, что певица "прячет" недостатки.

Брежнева ответила: "Зачем? Если я на расслабоне 😎"

Другие тоже присоединились к обсуждению:

"Вы умничка... так же хочу выглядеть всегда👍😘... Счастья вам 😍🌹"

"Какая вы роскошная 🍓😻💋"

"Красотка 😍. Такая милая улыбка, естественная, не для селебрити"

"Какая фигура👏"

"Ну как же хороша!🔥"

"Вы забыли блузу"

Напомним, что Брежнева в дерзком мини засветилась в компании бородатого красавца: «Он же у Лободы тоже…»

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