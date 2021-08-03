Известная певица Вера Брежнева засветилась в компании молодого брюнета

Как сообщает Politeka.net, на днях у артистки вышел новый клип, в котором она играла обманутую женщину. В Инстаграм Вера решила представить актера, который сыграл в ее новом клипе. На фото она предстала в очень коротком платье, сверкнув идеальной фигурой.

«А вот и наш герой) Иван @zxwo и возможно кто-то из вас помнит, где мы с ним уже пересекались) если нет, просто наслаждайтесь игрой Ивана в нашем видео! Кстати, выбор героя - всегда важный этап. Я очень рада, что все сложилось», - отметила Брежнева.

В комментариях артистке оставили массу комплиментов и отзывов. Поклонники также стали угадывать, где уже видели молодого артиста.

«Как можно быть такой красивой», «Вера, какая же вы все-таки красивая», «Сложилось) главное, гармонично и эффектно», «Крутой клип. Молодцы», «Вы как всегда огонь», «Он же у Лободы тоже снимался?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Брежнева в миниатюрном боди похвасталась съемкой в постели: "А вот это уже интересно".

Как сообщала Politeka, Вера Брежнева рассказала про свой новый вес: "Позволяла себе все".

Также Politeka писала, что Вера Брежнева укатила с Меладзе в Венецию: "Спокойная жизнь".