Відома співачка Віра Брежнєва показала відео зі своєї подорожі з чоловіком Костянтином Меладзе
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Віра Брежнєва, яка починала свою кар'єру в групі "ВІА Гра", а зараз будує свою сольну кар'єру в Росії, часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милим відео з відпочинку з чоловіком Костянтином Меладзе. Схоже після всіх скандалів і звинувачень продюсера в домаганнях, в їхній родині з вірою панує справжня ідилія.
На кадрах Брежнєва показала, що вони з чоловіком вирушили в подорож до Венеції, а ролик вона знімала під час романтичної прогулянки на гондолі. На відео щасливі Віра і Костянтин сидять поряд і мило посміхаються в камеру. Співачка вибрала для прогулянки стильний чорний наряд, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі сонцезахисні окуляри.
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Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи їх з Меладзе компліментами: "Красиві і щасливі", "Милуюся вами і розчулююся", "Яка ж ви класна пара. Люблю вас всією душею", "Ось це і спокійне життя називається", "Яка ви красива пара", "Мої улюблені", "Щасливі і красиві", "Які ви прекрасні".
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