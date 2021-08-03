Відома співачка Віра Брежнєва зізналася, що поправилася За останній місяць і розповіла, скільки зараз важить
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, яка одружена з російським продюсером Костянтином Меладзе, днями вирушила за кордон на відпочинок разом з чоловіком. У своєму Instagram зірка вже похвалилася, що вони відпочивають у Венеції, а тепер в сторіс відповіла на питання шанувальників.
Так, серед іншого у Віри запитали про її вагу і зріст, і зірка не стала приховувати це від шанувальників, а вирішила відповісти. Так, за словами артистки в червні вона їла все, що хотіла, і через це трохи поправилася. Брежнєва опублікувала в сторіс пікантне фото в чорних трусиках і топі, зняте зі спини і відповіла: "У червні дозволяла собі все. У підсумку +2 кг. Потихеньку повертаюся в норму. Зараз 56,7, зростання 170".
Також співачці поставили запитання, чи любить вона масаж ніг. На це віра показала фото своїх колін і написала: "Питання на сто мільйонів. Мені подобається масаж всього!".
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Нагадаємо, Віра Брежнєва після скандалів з домаганнями відвезла Меладзе до Венеції: "Спокійне життя".
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