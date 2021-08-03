Известная певица Вера Брежнева призналась, что поправилась за последний месяц и рассказала, сколько сейчас весит

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, которая замужем за российским продюсером Константином Меладзе, на днях отправилась за границу на отдых вместе с мужем. В своем Instagram звезда уже похвасталась, что они отдыхают в Венеции, а теперь в сторис ответила на вопросы поклонников.

Так, среди прочего у Веры спросили о ее весе и росте, и звезда не стала скрывать это от поклонников, а решила ответить. Так, по словам артистки в июне она ела все, что хотела, и из-за этого немного поправилась. Брежнева опубликовала в сторис пикантное фото в черных трусиках и топе, снятое со спины и ответила: "В июне позволяла себе все. В итоге +2 кг. Потихоньку возвращаюсь в норму. Сейчас 56,7, рост 170".

Также певице задали вопрос, любит ли она массаж ног. На это Вера показала фото своих коленей и написала: "Вопрос на сто миллионов. Мне нравится массаж всего!".

Напомним, Вера Брежнева после скандалов с домогательствами увезла Меладзе в Венецию: "Спокойная жизнь".

Как сообщала Politeka, Брежнева в миниатюрном боди устроила шальную съемку в постели: "А вот это уже интересно".

Также Politeka писала, что Вера Брежнева в белье показала, как прячет округлившийся животик: "Повезло же Косте с женой".