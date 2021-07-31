Відома співачка і артистка Віра Брежнєва поділилася кращими кадрами зі зйомок свого нового кліпу
Виконавиця не так часто показує нові кадри зі зйомок, проте перед випуском нового кліпу Віра вирішила завалити фанатів в Instagram приводами для обговорень. Цього разу на своїй сторінці зірка опублікувала короткий превью-ролик.
Відео було зроблено для більшої інтриги перед випуском кліпу, про який сама Брежнєва нагадує мало не кожен день. На показаних кадрах зірка позувала в двох образах, проте через ракурс образ в блискучому вбранні розглянути фанатам не представилося можливості.
Постільний же вид віри на білому ліжку підкреслив її точену фігуру і підтягнуту форму в цілому. У спеціальному білизняному комплекті зірка позувала боком, не дивлячись в об'єктив.
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"2.08-прем'єра 💓 Залишилося 2 дні. Вже в понеділок розповім вам історію. Можливо, ви впізнаєте в ній... " - написала Віра»
"Був же кліп🤔 буде два кліпи ?😀👍❤; Вогонь 🔥 це шедевр 😍; Моя найулюбленіша 😍 на сьогодні🔥; Чекаю це буде бомба 💣; Ось це вогонь🔥; Відмінний буде понеділок; Обожнюю вас ви мій кумир😍; А ось це вже цікаво 🔥😍; Як рожевий гарячий вогонь; Дізнаємося чия це рука?))) » - відповідають в мережі шанувальники.
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