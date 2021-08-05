Известная певица Вера Брежнева ответила на самые интересные вопросы фанатов, привлекая внимание к личной жизни

Вера Брежнева активно ведет страницы в социальных сетях, но избегает темы личной жизни и подчеркивает, что не собирается открывать личное пространство поклонникам – это лишнее. Поскольку ее отношения с Константином Меладзе всегда вызывали бурную реакцию в сети, артистка в принципе прекратила публиковать новые кадры.

Однако, в этот раз во время ответов на вопросы фанатов, звезда решила быть честной и рассказала о том, что волновало пользователей Инстаграм больше всего. Свои ответы Брежнева сопроводила разным кадрами, в том числе и семейным снимком с уже совсем седым Меладзе.

«Вы прибегаете иногда к помощи Константина Шотаевича?» - пишут в сети. «Бинго! И он всегда готов помочь» - пишет артистка в ответ. Также звезда ответила на критику по поводу своих ног и их вида, что якобы часто удивляют сеть своими размерами:

"Я люблю свои ноги, ступни и размер, поэтому иногда хочется ответить: идите, а то раздавлю".

«Вера, а где Костя?» - спрашивают у певицы, которая крайне редко показывает кадры с возлюбленным: «Обычно он рядом» - лаконично подмечает певица и показывает лишь частично на снимке самого Меладзе.

Напомним, что Брежнева в миниатюрном боди похвасталась съемкой в постели: "А вот это уже интересно".

Как сообщала Politeka, Вера Брежнева рассказала про свой новый вес: "Позволяла себе все".

Также Politeka писала, что Вера Брежнева укатила с Меладзе в Венецию: "Спокойная жизнь".