Известная певица Вера Брежнева ответила на самые интересные вопросы фанатов, привлекая внимание к личной жизни
Вера Брежнева активно ведет страницы в социальных сетях, но избегает темы личной жизни и подчеркивает, что не собирается открывать личное пространство поклонникам – это лишнее. Поскольку ее отношения с Константином Меладзе всегда вызывали бурную реакцию в сети, артистка в принципе прекратила публиковать новые кадры.
Однако, в этот раз во время ответов на вопросы фанатов, звезда решила быть честной и рассказала о том, что волновало пользователей Инстаграм больше всего. Свои ответы Брежнева сопроводила разным кадрами, в том числе и семейным снимком с уже совсем седым Меладзе.
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«Вы прибегаете иногда к помощи Константина Шотаевича?» - пишут в сети. «Бинго! И он всегда готов помочь» - пишет артистка в ответ. Также звезда ответила на критику по поводу своих ног и их вида, что якобы часто удивляют сеть своими размерами:
"Я люблю свои ноги, ступни и размер, поэтому иногда хочется ответить: идите, а то раздавлю".
«Вера, а где Костя?» - спрашивают у певицы, которая крайне редко показывает кадры с возлюбленным: «Обычно он рядом» - лаконично подмечает певица и показывает лишь частично на снимке самого Меладзе.
Напомним, что Брежнева в миниатюрном боди похвасталась съемкой в постели: "А вот это уже интересно".
Как сообщала Politeka, Вера Брежнева рассказала про свой новый вес: "Позволяла себе все".
Также Politeka писала, что Вера Брежнева укатила с Меладзе в Венецию: "Спокойная жизнь".