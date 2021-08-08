Новая солистка группы "ВИА Гра" Ксения Попова показала, как проводит выходной день
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм эффектная блондинка показала, как проводит день с подругой. Они пошли в развлекательный центр, где вкусно покушали, после чего решили посетить кинотеатр. Девушки выбрали фильм с эффектами, который сильно их развеселил. На фото красотки померились нескромными декольте, которое у Поповой оказалось намного внушительнее.
«Когда пришли на 9Д кино) как взрослые, а орали как дети», - подписала фото подружка Поповой.
Как известно, Ксения Попова стала одной из трех девушек, которые попали в обновленный состав легендарного женского коллектива. Сама артистка родом из Кривого Рога. Впервые о ней заговорили, когда она прошла в прямые эфиры шоу «Х-фактор». До финала девушка не дошла, но запомнилась продюсеру Константину Меладзе, который взял ее на место светленькой из ВИА Гры.
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Напомним, что Ксения Попова впечатлила видом в топе с нескромным декольте: яркие кадры.
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