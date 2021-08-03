Є, на що подивитися

Солістка оновленої групи "ВІА Гра", зірка "Х-фактора" Ксенія Попова показала, як насолоджується відпочинком в Туреччині

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram ефектна блондинка показала, як прогулюється вулицями Стамбула. Попова вибрала стильне чорне плаття, яке вигідно підкреслило її витончену фігуру. Глибоке декольте прикувало погляди шанувальників, адже красуні є, чим похвалитися. Попова продефілювала по вулиці, виляючи стегнами і збираючи захоплені погляди.

"Я дуже добре виглядаю, щоб бути одна", - підписала відео співачка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ефектна красуня", «Українська Моніка Беллуччі», «насправді, ти занадто добре виглядаєш, щоб бути на самоті», «Ксюша, приїжджай в Перм і ти більше ніколи не будеш одна)», "Твій вигляд заворожує", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Попова сильно змінила свій стиль з тих пір, як стала співати у ВІА Грі.

Нагадаємо, що Ксенія Попова переборщила з декольте на відпочинку в Туреччині: красномовні кадри.

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