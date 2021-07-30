Українська співачка, солістка оновленої групи "ВІА Гра" Ксенія Попова вразила нарядом на відпочинку в Туреччині

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, на якому кокетувала на пару з подружкою. Красуні сиділи за столом, тримаючи в руках келихи з вином. Особливу увагу привернуло занадто глибоке декольте Попової. Дівчина одягла білу кофту, з якої буквально вивалювався її пишний бюст. Зірки позували на камеру, показуючи себе з кращих ракурсів.

Як відомо, Ксенія Попова прославилася після участі у вокальному шоу «Х-фактор». Дівчина не пройшла у фінал, але зате була помічена продюсерами. Пізніше Костянтин Меладзе покликав ефектну блондинку в оновлену ВІА Гру. Тепер Попова разом з Уляною Синецькою та Софією Тарасовою є наймолодшою ВІА Грою за історію колективу.

Варто відзначити, що останнім часом Попова регулярно балує шанувальників яскравими фото, на яких позує в пікантних нарядах, а іноді і зовсім без них.

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