Співачка і учасниця групи "ВІА Гра" Ксенія Попова поділилася новим стильним образом

Як передає Politeka.net, Ксенія Попова є однією з учасниць популярного гурту "ВІА Гра". Вона стала відома завдяки проекту "Х-Фактор". Також дівчина активно розвиває свої соціальні мережі і ділиться зі своїми шанувальниками новим контентом. Як відомо, зараз Ксенія на відпочинку в Туреччині.

На цей раз Ксенія поділилася новою серією фото в Instagram. На знімках дівчина в білих джинсових шортах і в короткому білому ТОПі в глибоким декольте. Образ вона доповнила зеленою сорочкою в смужку і зеленими туфлями. Також дівчина взяла з собою яскраво-помаранчеву сумку.

"Яка стильна леді", "красуня моя", "дуже красива", "найпрекрасніша", позитивно відреагували на публікацію шанувальники Ксенії.

У дівчини близько 23 тисяч передплатників і остання публікація набрала понад 700 лайків за короткий час.

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