Популярная певица и участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова похвасталась своими формами на отдыхе в Турции
Как передает Politeka.net, пляжные снимки амбициозная исполнительница выложила на личной странице в Инстаграм.
Ксения Попова прогулялась по пляжу в Стамбуле в достаточно откровенном купальнике, который идеально подчеркнул её прелестную фигуру.
Виагрянка игриво повертелась перед камерой, чтобы поклонники смогли рассмотреть ее упругую пятую точку с разных сторон. На некоторых снимках Ксения набросила рубашку из легкой ткани, которая развевалась на ветру.
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Надо отметить, что все снимки в карусели сделаны в полный рост.
«Только и может что 🍑 постить», - с юмором подписала Ксения.
Подписчики звезды с жаром принялись комментировать пляжные снимки, отметив, что готовы смотреть на такое, хоть каждый день.
"Может себе позволить",
"Когда есть, что показать можно каждый день постить💣💣💣",
"А почему бы и нет 😍🔥🔥🔥",
"И не останавливайся",
"Какая красивая",
"Прекрасная девушка",- пишут в сети.
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