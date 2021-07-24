Сейчас звезда отдыхает в Стамбуле

Популярная певица и участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова похвасталась своими формами на отдыхе в Турции

Как передает Politeka.net, пляжные снимки амбициозная исполнительница выложила на личной странице в Инстаграм.

Ксения Попова прогулялась по пляжу в Стамбуле в достаточно откровенном купальнике, который идеально подчеркнул её прелестную фигуру.

Виагрянка игриво повертелась перед камерой, чтобы поклонники смогли рассмотреть ее упругую пятую точку с разных сторон. На некоторых снимках Ксения набросила рубашку из легкой ткани, которая развевалась на ветру.

Надо отметить, что все снимки в карусели сделаны в полный рост.

«Только и может что 🍑 постить», - с юмором подписала Ксения.

Подписчики звезды с жаром принялись комментировать пляжные снимки, отметив, что готовы смотреть на такое, хоть каждый день.

"Может себе позволить",

"Когда есть, что показать можно каждый день постить💣💣💣",

"А почему бы и нет 😍🔥🔥🔥",

"И не останавливайся",

"Какая красивая",

"Прекрасная девушка",- пишут в сети.

Напомним, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" в кожаном наряде прогулялась в центре Киева: "Не жарко ли..."

Также, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" показала самый "сок" в разрезе майки: кадры раскрепощенной съемки

Politeka сообщала, звезда «Х-Фактора» и «ВИА Гры» заменила Веру Брежневу рядом с Меладзе: «Как же это офигенно»



