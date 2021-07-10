Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" в жару вышла на прогулку в кожаной юбке

Как передает Politeka.net, амбициозная исполнительница часто делится различными кадрами со своими фолловерами в Инстаграме. В личном блоге она рассказывает обо всех событиях из жизни.

Молодая исполнительница прогулялась по Киеву в модной кожаной юбке-миди с завышенной талией и разрезом между ног.

Юбку она соединила с вишневой обтягивающей майкой, под которую не одела бюстгальтер.

На фото Попова демонстрирует подтянутый живот, тонкую талию и упругий бюст.

«Немножко модничаю», подписала снимки Ксения.

Более 700 пользователей соцсети оценили певицу при помощи лайков и многочисленных комплиментов в комментариях. Однако нашлись такие, кто поинтересовался, не жарко ли Ксении в кожаной юбке.

" Модно. стильно. молодёжно",

"Как же вы вдохновляете 😍",

"Как стильно",

"Не жарко ли, Ксеня?😄", - пишут в сети.

Напомним, что певица Ксения Попова из «ВИА Гры» засветила запретные места в одном корсете: «Сладкая булочка».

Как сообщала Politeka, певица Ксения Попова из «ВИА Гры» приковала взгляды к фигурке в тесном топике: фото красотки.

Также Politeka писала, что певица Ксения Попова из «ВИА Гры» в мини развернулась спиной, сверкнув формами: "Кайф".