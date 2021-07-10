Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" в жару вышла на прогулку в кожаной юбке
Как передает Politeka.net, амбициозная исполнительница часто делится различными кадрами со своими фолловерами в Инстаграме. В личном блоге она рассказывает обо всех событиях из жизни.
Молодая исполнительница прогулялась по Киеву в модной кожаной юбке-миди с завышенной талией и разрезом между ног.
Юбку она соединила с вишневой обтягивающей майкой, под которую не одела бюстгальтер.
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Опасная инфекция косит украинцев, дело не в ковиде: десятки людей загремели в больницу
Жара и грозы будут доставать украинцев ближайшую неделю: где будет хуже всего
Змеи атаковали еще троих детей, детали нового ЧП в Украине: "На детской площадке..."
Экс-«Холостяк» Макацария прижал к себе 19-летнюю девушку, показав настоящие чувства: «Счастливы вместе»
На фото Попова демонстрирует подтянутый живот, тонкую талию и упругий бюст.
«Немножко модничаю», подписала снимки Ксения.
Более 700 пользователей соцсети оценили певицу при помощи лайков и многочисленных комплиментов в комментариях. Однако нашлись такие, кто поинтересовался, не жарко ли Ксении в кожаной юбке.
" Модно. стильно. молодёжно",
"Как же вы вдохновляете 😍",
"Как стильно",
"Не жарко ли, Ксеня?😄", - пишут в сети.
Напомним, что певица Ксения Попова из «ВИА Гры» засветила запретные места в одном корсете: «Сладкая булочка».
Как сообщала Politeka, певица Ксения Попова из «ВИА Гры» приковала взгляды к фигурке в тесном топике: фото красотки.
Также Politeka писала, что певица Ксения Попова из «ВИА Гры» в мини развернулась спиной, сверкнув формами: "Кайф".