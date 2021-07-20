Популярная певица и участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова удивила откровенными фото
Украинская исполнительница Ксения Попова известна как участница шоу "Х-Фактор" и одна из нового состава группы "ВИА ГРА". Об этом сообщает Politeka.net.
Девушка активно ведет социальные сети. На этот раз в своём профиле в Инстаграм она поделилась интимными фотографиями. На кадрах с фотосессии Ксения в открытом черном купальнике, который идеально показывает её шикарную фигуру. На купальнике шнуровка добавляет еще большей открытости и выделяет формы девушки.
"Ого, вы не знаете где с ней можно познакомиться", пишет шутя певица.
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Поклонники Ксении бурно отреагировали на серию таких снимков и засыпали её комплиментами: "Жарко становится", "Огонь", "Вау", "Ксюша, какая Вы красавица".
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