Певица и участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова поделилась новым стильным образом

Как передает Politeka.net, Ксения Попова является одной из участниц популярной группы "ВИА Гра". Она стала известна благодаря проекту "Х-Фактор". Также девушка активно развивает свои социальные сети и делится со своими поклонниками новым контентом. Как известно, сейчас Ксения на отдыхе в Турции.

На этот раз Ксения поделилась новой серией фото в Инстаграме. На снимках девушка в белых джинсовых шортах и в коротком белом топе в глубоким декольте. Образ она дополнила зеленой рубашкой в полоску и зелеными туфлями. Также девушка взяла с собой ярко-оранжевую сумку.

"Какая стильная леди", "Красавица моя", "Очень красивая", "Самая прекрасная", положительно отреагировали на публикацию поклонники Ксении.

У девушки около 23 тысяч подписчиков и последняя публикация набрала более 700 лайков за короткое время.

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