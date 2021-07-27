Артистка показала себе в шикарній формі

Молода українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри", покрутилася перед камерою в спокусливому вбранні

Ксенія з дитинства займалася музикою, передає Politeka.net. Подорослішавши дівчина брала участь в різних вокальних шоу, а у 2020 році стала однією з солісток нового складу "ВІА Гри". Після цього популярність молодої артистки стала рости.

Зараз на сторінку співачки підписані понад 20 тисяч осіб, з якими вона регулярно ділиться різними постами про своє життя.

На новому відео співачка розповіла, що зараз перебуває за кордоном. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Попова позувала на причалі. Артистка вбралася в чорну елегантну сукню з пікантними вирізами. В руках вона тримала келих.

Зачіска з приспущеними пасмами біля обличчя і макіяж з акцентом на губи стали відмінним доповненням до образу.

"Вирішила в Туреччині надіти всі свої образи, які нескінченно скуповую", - поділилася солістка "ВІА Гри".

За 15 хвилин публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Ксенію, чому Ви так не виглядаєте на виступах? 🔥 🔥 🔥 ", "спробуйте представити танцювальні пісні за типом Гуд Монінг тато в такому вбранні )))", "Ксю, виходь за мене😍❤️", - написали користувачі Мережі.

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