Артистка показала себя в шикарной форме

Молодая украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры", повертелась перед камерой в соблазнительном наряде

Ксения с детства занималась музыкой, передает Politeka.net. Повзрослев девушка принимала участие в разных вокальных шоу, а в 2020 году стала одной из солисток нового состава "ВИА Гры". После этого популярность молодой артистки стала расти.

Сейчас на страницу певицы подписаны более 20 тысяч человек, с которыми она регулярно делится разными постами о своей жизни.

На новом видео певица рассказала, что сейчас находится за границей. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Попова позировала на причале. Артистка нарядилась в черное элегантное платье с пикантными вырезами. В руках она держала бокал.

Прическа с приспущенными прядями у лица и макияж с акцентом на губы стали отличным дополнением к образу.

"Решила в Турции надеть все свои образы, которые бесконечно скупаю", - поделилась солистка "ВИА Гры".

За 15 минут публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Ксения, почему Вы так не выглядите на выступлениях? 🔥🔥🔥", "попробуйте представить танцевальные песни по типу гуд монинг папа в таком наряде )))", "Ксю, выходи за меня😍❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, что Попова сменила имидж, красотка свосем другая

Как сообщала Politeka, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" вернулась в Украину, поразив новым образом: "Мэрилин Монро".

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