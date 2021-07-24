Популярна співачка і учасниця групи " ВІА Гра" Ксенія Попова похвалилася своїми формами на відпочинку в Туреччині
Як передає Politeka.net, пляжні знімки амбітна виконавиця виклала на особистій сторінці в Instagram.
Ксенія Попова прогулялася по пляжу в Стамбулі в досить відвертому купальнику, який ідеально підкреслив її чарівну фігуру.
Віагрянка грайливо покрутилася перед камерою, щоб шанувальники змогли розглянути її пружну п'яту точку з різних сторін. На деяких знімках Ксенія накинула сорочку з легкої тканини, яка майоріла на вітрі.
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Треба відзначити, що всі знімки в каруселі зроблені в повний зріст.
"Тільки й може щось постити", - з гумором підписала Ксенія.
Підписники зірки з жаром почали коментувати пляжні знімки, зазначивши, що готові дивитися на таке, хоч кожен день.
"Може собі дозволити",
"Коли є, що показати можна кожен день постити 💣 💣 💣 ",
"А чому б і ні 😍 🔥 🔥 🔥 ",
"І не зупиняйся",
"Яка красива",
"Прекрасна дівчина", - пишуть в мережі.
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