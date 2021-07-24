Зараз зірка відпочиває в Стамбулі

Популярна співачка і учасниця групи " ВІА Гра" Ксенія Попова похвалилася своїми формами на відпочинку в Туреччині

Як передає Politeka.net, пляжні знімки амбітна виконавиця виклала на особистій сторінці в Instagram.

Ксенія Попова прогулялася по пляжу в Стамбулі в досить відвертому купальнику, який ідеально підкреслив її чарівну фігуру.

Віагрянка грайливо покрутилася перед камерою, щоб шанувальники змогли розглянути її пружну п'яту точку з різних сторін. На деяких знімках Ксенія накинула сорочку з легкої тканини, яка майоріла на вітрі.

Треба відзначити, що всі знімки в каруселі зроблені в повний зріст.

"Тільки й може щось постити", - з гумором підписала Ксенія.

Підписники зірки з жаром почали коментувати пляжні знімки, зазначивши, що готові дивитися на таке, хоч кожен день.

"Може собі дозволити",

"Коли є, що показати можна кожен день постити 💣 💣 💣 ",

"А чому б і ні 😍 🔥 🔥 🔥 ",

"І не зупиняйся",

"Яка красива",

"Прекрасна дівчина", - пишуть в мережі.

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