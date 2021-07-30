Украинская певица, солистка обновленной группы "ВИА Гра" Ксения Попова впечатлила нарядом на отдыхе в Турции

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором кокетничала на пару с подружкой. Красотки сидели за столом, держа в руках бокалы с вином. Особое внимание привлекло слишком глубокое декольте Поповой. Девушка надела белую кофту, из которой буквально вываливался ее пышный бюст. Звезды позировали на камеру, показывая себя с лучших ракурсов.

Как известно, Ксения Попова прославилась после участия в вокальном шоу «Х-фактор». Девушка не прошла в финал, но зато была замечена продюсерами. Позже Константин Меладзе позвал эффектную блондинку в обновленную ВИА Гру. Теперь Попова вместе с Ульяной Синецкой и Софией Тарасовой являются самой молодой ВИА Грой за историю коллектива.

Стоит отметить, что в последнее время Попова регулярно балует поклонников яркими фото, на которых позирует в пикантных нарядах, а иногда и вовсе без них.

Напомним, что Ксения Попова в купальнике повертела пятой точкой на пляже: "Может себе позволить".

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