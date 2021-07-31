Ксенія Попова вміє інтригувати, дивувати і радувати шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, в 2020-му групі "ВІА Гра" виповнилося 20 років і продюсер Костянтин Меладзе вирішив оновити склад. Учасниця українського "Х-Фактора" Ксенія Попова зробила великий крок у кар'єрі співачки і стала учасницею прославленого жіночого колективу.

Вона активно веде свою сторінку в Instagram, де показує кадри з життя. Кілька годин тому там з'явилося спокусливе відео зі співачкою.

Попова млосно позує перед об'єктивом фотографа, схиливши в блаженстві голову на бік. Її вологі прочинені губи надають кадру ще більшу чуттєвість. Природні локони ніби нарочито зібрані в недбалу зачіску. Вона показала на камеру розкішне декольте в білому топі на тонких бретелях, які приспустила.

Глибоке декольте, розкішні локони, макіяж з акцентом на очі, підведені акуратними широкими стрілками зробили образ особливо ляльковим і привабливим.

Її шанувальники часто не можуть пройти повз образів своєї улюблениці і насилу підбирають епітети, залишаючи їй теплі слова: "Солодка цукерка", "Шикарна жінка! Мила, сильна, ніжна! Королева", "Переплетення ніжності, жіночності, пристрасті", "жорстоко красива".

Нагадаємо, що Ксенія Попова в купальнику покрутила п'ятою точкою на пляжі.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Попова показала "самий сік", покрутившись в обтягуючій сукні: кадри.

Також Politeka писала, що Ксенія Попова вразила виглядом в білому топіку з декольте.