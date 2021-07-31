Ксенія Попова вміє інтригувати, дивувати і радувати шанувальників
Як повідомляє Politeka.net, в 2020-му групі "ВІА Гра" виповнилося 20 років і продюсер Костянтин Меладзе вирішив оновити склад. Учасниця українського "Х-Фактора" Ксенія Попова зробила великий крок у кар'єрі співачки і стала учасницею прославленого жіночого колективу.
Вона активно веде свою сторінку в Instagram, де показує кадри з життя. Кілька годин тому там з'явилося спокусливе відео зі співачкою.
Попова млосно позує перед об'єктивом фотографа, схиливши в блаженстві голову на бік. Її вологі прочинені губи надають кадру ще більшу чуттєвість. Природні локони ніби нарочито зібрані в недбалу зачіску. Вона показала на камеру розкішне декольте в білому топі на тонких бретелях, які приспустила.
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Глибоке декольте, розкішні локони, макіяж з акцентом на очі, підведені акуратними широкими стрілками зробили образ особливо ляльковим і привабливим.
Її шанувальники часто не можуть пройти повз образів своєї улюблениці і насилу підбирають епітети, залишаючи їй теплі слова: "Солодка цукерка", "Шикарна жінка! Мила, сильна, ніжна! Королева", "Переплетення ніжності, жіночності, пристрасті", "жорстоко красива".
Нагадаємо, що Ксенія Попова в купальнику покрутила п'ятою точкою на пляжі.
Як повідомляла Politeka, Ксенія Попова показала "самий сік", покрутившись в обтягуючій сукні: кадри.
Також Politeka писала, що Ксенія Попова вразила виглядом в білому топіку з декольте.