Ксения Попова умеет интриговать, удивлять и радовать поклонников

Как сообщает Politeka.net, в 2020-м группе "ВИА Гра" исполнилось 20 лет и продюсер Константин Меладзе решил обновить состав. Участница украинского "Х-Фактора" Ксения Попова сделала большой шаг в карьере певицы и стала участницей прославленного женского коллектива.

Она активно ведет свою страничку в Instagram, где показывает кадры из жизни. Несколько часов назад там появилось соблазнительное видео с певицей.

Попова томно позирует перед объективом фотографа, склонив в блаженстве голову на бок. Ее влажные приоткрытые губы придают кадру еще большую чувственность. Естественные локоны будто нарочито собраны в небрежную прическу. Она показала на камеру роскошное декольте в белом топе на тонких бретелях, которые приспустила.

Внушительное декольте, роскошные локоны, макияж с акцентом на глаза, подведенные аккуратными широкими стрелками сделали образ особенно кукольным и притягательным.

Ее поклонники часто не могут пройти мимо образов своей любимицы и с трудом подбирают эпитеты, оставляя ей теплые слова: "Сладкая конфетка", "Шикарная женщина! Милая, сильная, нежная! Королева", "Переплетение нежности, женственности, страсти", "Жестоко красива".

Напомним, что Ксения Попова в купальнике повертела пятой точкой на пляже.

Как сообщала Politeka, Ксения Попова показала "самый сок", покрутившись в обтягивающем платье: кадры.

Также Politeka писала, что Ксения Попова впечатлила видом в белом топике с декольте.