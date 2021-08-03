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Солистка обновленной группы "ВИА Гра", звезда «Х-фактора» Ксения Попова показала, как наслаждается отдыхом в Турции

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм эффектная блондинка показала, как прогуливается по улицам Стамбула. Попова выбрала стильное черное платье, которое выгодно подчеркнуло ее точеную фигуру. Глубокое декольте приковало взгляды поклонников, ведь красотке есть, чем похвастаться. Попова продефилировала по улице, виляя бедрами и собирая восхищенные взгляды.

«Я слишком хорошо выгляжу, чтобы быть одна», - подписала видео певица.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Эффектная красотка», «Украинская Моника Беллуччи», «На самом деле, ты слишком хорошо выглядишь, чтобы быть в одиночестве», «Ксюша, приезжай в Пермь и ты больше никогда не будешь одна)», «Твой вид завораживает», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Попова сильно изменила свой стиль с тех пор, как стала петь в ВИА Гре.

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Как сообщала Politeka, Ксения Попова в прозрачном боди продемонстрировала достоинства фигуры: "Брежнева нервно в сторонке курит".

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