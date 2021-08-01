Учасниця оновленого гурту "Віа Гра" Ксенія Попова вміє порадувати фанів пікантними фото

Як пише Politeka.net, 25-річна уродженка Кривого Рогу Ксенія Попова стала однією із учасниць гурту "Віа Гра", склад якої у 2020 році продюсер Костянтин Міладзе вирішив оновити. До "Віа Гри" Ксенія Попова брала участь у 8 сезоні співочого шоу "Х-Фактор", де зайняла 12 місце, та співпрацювала з українською співачкою та продюсеркою Maruv. Окрім цього, Попова пробувала свої сили на українському відборі на "Євробачення".

Учасниця "Віа Гри" активно веде свій міні-блог в Instagram, де не тільки розповідає про подробиці особистого життя, а й ділиться з фанами світлинами з професійних фотосесій. Так, цього разу Ксенія Попова опублікувала спокусливі фото у чорному прозорому боді з синіми плямами. Дівчина фотографувалася на синьому фоні у різних позах, а на останній світлині навіть засвітила груди.

Шанувальники співачки не могли пройти повз цього образу та написали багато коментарів.

"На вигляд з "Віа Гри" найскромніша, а всередині пожар🔥", "Гарна прозора білизна👙👙", "Потушіть мене!!! 🔥🔥🔥🔥", " Брежнєва нервово в сторонці курить ... Сподіваюся Ксюша не наступна на виліт з ВіаГри?", " Мати моя рідна) Це ти?) 😍😍😍 Ну тут прям на градуснику температура сонця) 😍", - захопливо пишуть фани.

Раніше Politeka писала, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" переборщила з декольте на відпочинку в Туреччині: спокусливі фото.

Нагадаємо, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" показала "самий сік", покрутившись в облягаючій сукні: відео.

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" вразила виглядом в білому топі з глибоким декольте: "Яка стильна...".